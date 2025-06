Katharine diavolo di Hollywood Diva col coraggio di essere androgina

Cinema Ritrovato rende omaggio a Katharine Hepburn, icona di Hollywood e simbolo di coraggio e libertà di essere sé stessi. La sua audace femminista, il suo stile androgino e la voce inconfondibile del New England hanno rivoluzionato il modo di interpretare il ruolo femminile sul grande schermo. In questa retrospettiva, scopriamo come l’arte e il carattere di Hepburn abbiano lasciato un’impronta indelebile nel cinema e nella cultura mondiale. Un’occasione da non perdere per riscoprire una vera leggenda.

Indossava i pantaloni ed emanava un’aura femminista in un’epoca in cui il mondo non era pronto ad accettarlo. Il suo accento del New England poteva risultare irritante, ma era audace e controcorrente come poche hanno saputo essere. Nelle parole della critica cinematografica americana classe 1939 (e vera icona) Molly Haskell, ecco a voi Katharine Hepburn, l’attrice cui è dedicata la retrospettiva più stilosa e intrigante del Cinema Ritrovato, il festival dedicato al restauro cinematografico che dal 21 al 29 giugno prenderà possesso dei grandi schermi bolognesi per offrire al pubblico proveniente da tutto il mondo, un baule pieno di primizie cinefile, a volte mai viste prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Katharine diavolo di Hollywood. Diva col coraggio di essere androgina

