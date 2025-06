Kate Middleton non è ad Ascot | indiscrezioni da brividi

Kate Middleton non ha partecipato ad Ascot, scatenando indiscrezioni che fanno venire i brividi. Il Royal Ascot, il prestigioso concorso ippico, si preparava ad accogliere la principessa del Galles, ma un'improvvisa rinuncia ha lasciato tutti sbigottiti. Secondo il Guardian, la decisione sarebbe stata motivata dalla necessità di bilanciare impegni pubblici e la lotta contro il cancro. È sconcertante pensare che un imprevisto possa averla bloccata all'ultimo minuto, alimentando sospetti e curiosità su cosa sia realmente successo.

 Il concorso ippico più blasonato al mondo, il Royal Ascot, era pronto ad accogliere Kate Middleton, ma all’ultimo la principessa del Galles ha annullato la partecipazione. La rinuncia, ha scritto il Guardian, è stata dettata dalla necessità di trovare un equilibrio tra gli impegni pubblici e la cura contro il cancro. È sorto il sospetto che Kate possa essersi sentita male all’improvviso, visto che il suo nome è stato cancellato dalla lista dei presenti dopo mezz’ora dall’annuncio che avrebbe preso posto nella seconda carrozza del corteo reale. Kensington Palace ha fatto sapere che Catherine è rimasta dispiaciuta di non poter partecipare ad Ascot insieme con il marito William. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kate Middleton non è ad Ascot: indiscrezioni da brividi

In questa notizia si parla di: kate - middleton - ascot - indiscrezioni

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà .

Kate Middleton non è ad Ascot: indiscrezioni da brividi | .it; Kate Middleton e l’improvviso forfait al Royal Ascot, apprensione per la sua salute; Kate Middleton, le scarpe proibite: un grosso caso a Londra | .it.

Kate Middleton non va al Royal Ascot, l'assenza last minute spaventa i sudditi: come sta davvero la futura regina? - Forfait inatteso oggi, mercoledì 18 giugno, per la principessa Kate Middleton, consorte dell'erede al trono britannico William, alla seconda giornata delle storiche corse ippiche di ... Segnala msn.com

Il principe William da solo al Royal Ascot: Kate Middleton ha dato forfait all’ultimo minuto - La presenza della principessa «nella seconda carrozza del corteo reale con William» era stata confermata ieri a mezzogiorno dai funzionari del celebre evento ippico. Si legge su vanityfair.it