Kate Middleton dà forfait all’ultimo e torna l’apprensione Re Carlo sfida il caldo | siamo stati ad Ascot con la Famiglia Reale ecco cosa è successo

Re Carlo III ha sfidato un sole battente ed una temperatura fuori norma per le campagne inglesi del Berkishire, mentre Kate Middleton non ce l’ha fatta. La tradizionale sfilata in carrozza, che martedì ha aperto l’edizione numero 200 del Royal Ascot, ha visto il sovrano in prima linea mentre la principessa del Galles, annunciata per martedì, ha dato forfait generando un “caso”all’ultimo minuto. La sua partecipazione sarebbe stata inclusa nella lista dei passeggeri reali delle carrozze in sfilata, salvo poi cancellarla in extremis. Kensington Palace ha lasciato trapelare tutto il disappunto della beniamina dei sudditi che si sarebbe detta molto dispiaciuta per non essere riuscita a presenziare all’appuntamento più colorato e tra i più amati dai reali britannici; ma la necessità di trovare e mantenere “un equilibrio ” tra le sue condizioni di salute, in ripresa dopo le cure per il cancro alle quali si è sottoposta lo scorso anno e gli impegni per la corona, l’hanno costretta a rinunciare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it