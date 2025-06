kate middleton assente al royal ascot william si sfoga con sua suocera carole

Inaspettatamente, Kate Middleton ha dato forfait all’ultimo minuto al Royal Ascot, lasciando il duca di Cambridge a affrontare l’evento da solo. La sua assenza ha generato scompiglio tra i Windsor, ma nel cuore delle corse William si è sfogato con la suocera Carole Middleton, rivelando tensioni e emozioni nascoste. Un episodio che mette in evidenza le complessità e le sorprese della vita reale, dimostrando che anche i royals sono umani.

Kate Middleton ha dato forfait all'ultimo minuto al Royal Ascot. William ha quindi accompagnato da solo Re Carlo e la Regina Camilla. Ma alle corse dei cavalli ha incontrato la suocera Carole Middleton con cui si è sfogato. Kate Middleton, il suo ritiro crea imbarazzo. Dopo il Trooping the Colour e la cerimonia dell'Orine della Giarrettiera, la presenza di Kate Middleton al Royal Ascot era data per scontata. Invece, all'ultimo la Principessa del Galles si è tirata indietro. Si è creato per altro un pasticcio organizzativo. Nessuno aveva messo in dubbio che Kate potesse saltare il tradizionale appuntamento del Royal Ascot, dato che aveva mantenuto fede ai precedenti impegni istituzionali.