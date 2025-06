Kaiju No8 il primo trailer completo della seconda stagione presenta uno dei personaggi più forti

La seconda stagione di Kaiju No. 8 si prepara a conquistare i fan con un trailer completo ricco di adrenalina, svelando uno dei personaggi più potenti e sorprendenti della serie. Con l’uscita prevista per il 19 luglio su Crunchyroll, questa nuova avventura promette azione senza precedenti, colpi di scena e una trama sempre più intricata. Preparatevi a immergervi in un mondo dove il coraggio e la determinazione sono più vitali che mai.

A distanza di poco più di un anno dal debutto della serie, Kaiju No.8 si prepara a scendere di nuovo in campo.

