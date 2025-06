Juventus Weah sulla visita da Trump | Non è stato divertente voglio solo giocare a calcio Non abbiamo avuto scelta

Timothy Weah, promettente stella della Juventus, ha recentemente condiviso le sue emozioni in merito alla visita a Trump, sottolineando come il calcio sia il suo vero obiettivo e non le polemiche politiche. Dopo un esordio trionfale con un 5-0 contro l'Al-Ain nel Mondiale per Club, il giovane statunitense si prepara a scrivere pagine importanti della sua carriera, dimostrando che il suo cuore batte solo per il campo.

Juventus, McKennie e Weah show: i due bianconeri rispondono così ad alcune domande curiose. Risate assicurate con Weston – VIDEO - Preparati a ridere e scoprire il lato più spontaneo di Juventus con McKennie e Weah! In un divertente format targato DAZN, i due bianconeri si svelano tra domande curiose, risate e confidenze che lasceranno il pubblico senza parole.

Durante la visita della #Juventus allo Studio Ovale, il Presidente #Trump ha affrontato il tema dell'immigrazione illegale e del divieto per i partecipanti transgender agli sport femminili. Infine si è rivolto verso i giocatori Weah e Locatelli, chiedendogli: "Ragazzi, Vai su X

Visita d’onore per la Juventus. La ciurma di Igor Tudor, a poche ore dalla sua partita d’esordio al Mondiale per Club, è stata accolta dal presidente americano Donald Trump. Non in un luogo qualunque, tra l’altro, ma nel famosissimo Studio Ovale: dal preside Vai su Facebook

