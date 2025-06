Juventus travolge Al Ain 5-0 nel Mondiale per club | doppiette di Kolo Muani e Conceicao

Un inizio di Mondiale per club spettacolare: la Juventus schianta l'Al Ain 5-0, con doppiette di Kolo Muani e Conceicao che fanno sognare i tifosi. Una prestazione di squadra convincente che mette subito in chiaro le ambizioni dei bianconeri. La sfida promette emozioni anche nelle prossime giornate, mentre il torneo si infiamma tra sorprese e grandi prestazioni. Resta con noi per vivere ogni attimo di questa avventura entusiasmante!

La Juventus travolge 5-0 gli emiratini dell' Al Ain nella prima delle tre giornate della fase a gironi del Mondiale per club. Doppiette di Randal Kolo Muani (11' e 45+4') e Francisco Conceicao (21' e 58'). In rete per i bianconeri anche Kenan Yildiz (31'). Nell'altra partita del torneo giocata nella notte italiana il Salisburgo ha battuto 2-1 i messicani del Pachuca. Oggi pomeriggio al via la seconda giornata, con le sfide tra Palmeiras e Al Ahly e tra Miami e Porto. Sabato torna in campo l' Inter, contro i giapponesi Urawa Reds. Domenica la Juve con i marocchini del Wydad.

