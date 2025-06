Juventus sulla scia di…Marcello Lippi | il 5-0 all’Al Ain rispolvera un record del 2003 Cosa han fatto Tudor e la squadra al Mondiale per Club

Una notte da incorniciare per la Juventus, che con un convincente 5-0 all’Al Ain rispolvera un record del 2003, riportando alla mente le gesta di Marcello Lippi. Tudor e i suoi hanno scritto una nuova pagina di storia nel Mondiale per Club, dimostrando che il passato e il presente si fondono in un crescendo di successi. E questa vittoria segna solo l’inizio di un cammino da protagonista.

