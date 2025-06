Juventus sguardi perplessi e irritati di fronte a Trump McKennie lo definì | ignorante e razzista

Nel cuore di un incontro istituzionale, i volti della Juventus mostrano sguardi perplessi e irritati mentre Donald Trump accoglie la squadra alla Casa Bianca. Tra loro, McKennie, già nel 2020 criticò duramente il presidente statunitense, etichettandolo come ignorante e razzista. Un episodio che aggiunge tensione e profondità a questa storica visita, lasciando spazio a riflessioni sulla complessa relazione tra sport, politica e opinioni personali.

Alcuni rappresentanti della Juventus (tra giocatori e dirigenza) hanno fatto visita al presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima dell’esordio al Mondiale per club (vittoria 5-0 contro l’Al-Ain). Tra questi, erano presenti anche i calciatori americani Weah e McKennie. Trump accoglie la Juventus alla Casa Bianca. The Athletic riesuma un episodio del 2020, in cui proprio l’ex centrocampista dello Schalke 04 aveva criticato aspramente Trump: La Juventus e il centrocampista statunitense McKennie hanno precedentemente criticato Trump durante il suo primo mandato come presidente. Nel giugno 2020, sulla scia delle proteste Black Lives Matter scatenate dalla morte di George Floyd, McKennie aveva rivelato: «Non penso che Trump sia l’uomo giusto per fare il presidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it