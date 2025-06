Juventus ricevuta da Trump alla Casa Bianca il tycoon mette in imbarazzo la squadra | Una donna potrebbe giocare con voi? - VIDEO

La Juventus, in visita negli Stati Uniti per il Mondiale per club, ha vissuto un episodio sorprendente durante l'incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Tra imbarazzi e sorprese, il tycoon ha generato tensione e curiosità , mentre una donna potrebbe presto unirsi alla squadra in modo inaspettato. Una giornata memorabile che dimostra come il calcio possa incrociare mondi imprevedibili e sorprendenti. E le polemiche continuano...

I bianconeri sono negli Stati Uniti per il Mondiale per club, e prima della partita con l'Al-Ain vinta per 5-0, una delegazione ha incontrato il presidente americano nello Studio Ovale, mentre quest'ultimo parlava della guerra tra Israele e Iran coi giornalisti La Juventus è stata ricevuta da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Juventus ricevuta da Trump alla Casa Bianca, il tycoon mette in imbarazzo la squadra: "Una donna potrebbe giocare con voi?" - VIDEO

