Juventus ribaltata Tudor a colloquio | c’è l’annuncio UFFICIALE

Dopo un inizio esplosivo al Mondiale negli Stati Uniti, la Juventus si prepara a una rivoluzione con Tudor in panchina. La vittoria per 5-0 contro l’Al-Ain non solo rafforza il morale, ma mette pressione anche sui grandi come il Manchester City. Ora, il confronto quotidiano tra squadra e tecnico diventa fondamentale: il nuovo capitolo bianconero è appena cominciato, e le sfide sono ancora tutte da affrontare.

Rosa rivoluzionata dopo il Mondiale per club, la Juventus ha un obiettivo preciso: confronto quotidiano con Tudor, c’è l’annuncio La Juventus vince e convince all’esordio al Mondiale negli Stati Uniti. Il cinque a zero rifilato all’Al-Ain mette giĂ pressione al Manchester City per il numero di gol fatti e differenza reti, che in una competizione come questa può cambiare le sorti del percorso verso la fase ad eliminazione diretta. Igor Tudor, allenatore della Juventus (LaPresse) Calciomercato.it Le due doppiette di Kolo Muani e Conceicao sono un chiaro segnale alla dirigenza bianconera. Infatti, entrambi i giocatori hanno prolungato il loro prestito fino al termine di quest’esperienza negli Stati Uniti, ma la Juventus dovrĂ trattare con PSG e Porto se vorrĂ trattenerli anche per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus ribaltata, Tudor a colloquio: c’è l’annuncio UFFICIALE

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - annuncio - ribaltata

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farĂ un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Era nell'aria, da ieri è ufficiale: Igor Tudor ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. Il tecnico croato guiderà la Vecchia Signora fino al 2027, con una opzione fissata per il 2028. Dopo i sommovimenti tellurici causati dal ping pong tra Conte, Gasperini e il re Vai su Facebook

Juventus ribaltata, Tudor a colloquio: c’è l’annuncio UFFICIALE; Dopo il calciomercato l’Inter sarà diversa: formazione ribaltata!; Igor Tudor ribalta la Juventus: ecco come giocherà (e con chi) | .it.

Juventus ribaltata, UFFICIALE: ecco il nuovo direttore sportivo - Arriva la nota ufficiale del club sul nuovo direttore sportivo ad interim: Juventus sorpresa, ecco che cosa sta succedendo ... Come scrive calciomercato.it

Juve campione d’Italia: l’annuncio ribalta la Serie A - l’annuncio ribalta la Serie A – (screenshot YouTube) Diregiovani. Scrive diregiovani.it