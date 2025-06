Juventus Perin può partire | Comolli pensa al baby talento Restes del suo Tolosa

Matteo Perin si trova a un bivio cruciale: attualmente fuori gioco e assente dalla rosa della Juventus al Mondiale per Club a causa di un infortunio, il portiere italiano è al centro di molte discussioni. Con i rumors che lo vogliono pronto a ripartire, la sua futura destinazione potrebbe dipendere anche dalla strategia di mercato di Comolli, che pensa al talentuoso baby del Tolosa, Restes. La sua prossima mossa potrebbe cambiare le sorti di una carriera ancora tutta da scrivere.

Juventus, Kalulu: "Non volevo finire così la stagione. Tiferò per la squadra" - La stagione di Pierre Kalulu si conclude amaramente, con la squalifica che lo tiene lontano dal campo nelle ultime due partite della Juventus.

Juventus, Perin può partire: Comolli pensa al baby talento Restes del "suo" Tolosa - Mattia Perin è al bivio: o meglio, attualmente è ai box e non fa parte della rosa della Juventus al Mondiale per Club a causa di un infortunio alla mano destra,. Come scrive calciomercato.com

