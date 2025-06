Juventus occhi su Ben Seghir e Mikey Moore

La Juventus monitora anche il mercato degli esterni d`attacco. In attesa di definire il futuro del portoghese Francisco Conceiçao (classe 2002),. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, occhi in casa Arsenal: Conte a mani vuote - La Juventus guarda in casa Arsenal per rinforzare la propria rosa, mentre Antonio Conte si trova a fare i conti con una fase difficile.

Momblano: 'Trattativa Monaco-Juventus per Seghir, si è deciso di posticipare di un anno' - Momblano ha spiegato che "tra le parti c'è stata una divergenza di valutazione: la Juventus ha stimato il valore di Ben Seghir intorno ai 10 milioni di euro, mentre il club monegasco ha richiesto ... Segnala it.blastingnews.com