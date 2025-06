Juventus obiettivo centravanti | Tudor vuole lui

Igor Tudor ha le idee chiare: il centravanti che farà volare la Juventus nella prossima stagione è Victor Osimhen. La corsa al bomber nigeriano si preannuncia tutta in salita, tra trattative complicate e il desiderio del Napoli di cedere l’attaccante all’estero. La società bianconera è determinata a fare di tutto per accontentare il suo allenatore, ma la strada verso l’obiettivo sarà tutta da conquistare. La guerra per Osimhen è appena iniziata.

