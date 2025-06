Juventus non si può rinunciare a Kolo Muani e Conceicao | il piano per il futuro e i problemi da risolvere

Juventus non può rinunciare a Kolo Muani e Conceição: il piano per il futuro si fa sempre più chiaro, tra ambizioni e sfide da affrontare. La voglia di conquistare la fetta più grande delle emozioni è palpabile, un entusiasmo che alimenta sogni e strategia. Ma, dopo aver tracciato la strada, bisogna affrontare i problemi con determinazione, perché solo così si può davvero scrivere una nuova, entusiasmante stagione.

C`è la soddisfazione a prendersi la fetta più grande nello spettro delle emozioni. Magari un po` di entusiasmo, giusto un pizzico, perchè dopo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

