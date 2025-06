Juventus niente Gyokeres | Comolli si consola con il bomber da 25 gol stagionali

Niente Gyokeres per la Juventus, ma Comolli trova conforto in un profilo da 25 gol stagionali, rivelandosi un’alternativa di peso. Mentre i bianconeri di Tudor dominano all’esordio al Mondiale per Club con un roboante 5-0, la squadra dimostra di aver già fatto il pieno di fiducia. La sfida di Miami segna l’inizio di un’avventura entusiasmante, e il reparto avanzato si conferma il vero protagonista. La Juventus è pronta a scrivere nuove pagine di successo...

Niente Gyokeres per la Juventus. Il bomber dello Sporting CP non sarà un nuovo giocatore bianconero, ma Comolli sa come consolarsi. Tutto sul centravanti da 25 gol in stagione. È cominciata con un reboante 5-0 l'avventura della Juventus al Mondiale per Club. I bianconeri di Tudor passeggiano sull'Al Ain e ottengono i primi tre punti nel girone e agganciano il Manchester City. Reparto avanzato protagonista nella gara disputata a Miami. Salgono in cattedra Kolo Muani e un super Conceiçao, autori di una doppietta, oltre al bel gol di Kenan Yildiz. Buona risposta da parte del parco attaccanti, specialmente per i due calciatori in prestito.

Juventus, niente scambio per Vlahovic: “Bastano 15 milioni” | ESCLUSIVO - La Juventus conferma che non ci saranno scambi per Vlahovic, con un'offerta esclusiva di 15 milioni. Il futuro del centravanti serbo alla Continassa è in bilico, con la sua possibile partenza prevista per l’estate.

