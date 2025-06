Juventus | Mateus Fernandes talento per la mediana bianconera

La Juventus si prepara a scrivere il prossimo capitolo del suo futuro con un colpo di scena: Mateus Fernandes, giovane e talentuoso centrocampista portoghese del Southampton, potrebbe diventare il nuovo volto della mediana bianconera. Nonostante la retrocessione dei Saints, il classe 2004 ha conquistato gli Europei Under 21, attirando l’attenzione di club di primo piano. È il momento di scoprire come questa scommessa possa rivoluzionare il centrocampo juventino e portare nuova linfa alla squadra.

