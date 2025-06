Juventus Kolo Muani lancia un segnale chiaro | si studia la formula con il PSG l'idea di Comolli

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la luce dei riflettori mondiali, con Kolo Muani che lancia un segnale forte e chiaro. L'idea di Comolli, studiando la formula vincente con il PSG, apre scenari promettenti per il futuro. Un esordio da grande squadra, con un netto 5-0, segna l'inizio di una nuova avventura nel Mondiale per Club: un risultato che fa sognare i supporter e lascia intravedere grandi traguardi.

Un esordio importante per la Juventus in questa prima nuova edizione del Mondiale per Club: un 5-0 sonoro, inequivocabile contro il club piĂą.

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

#KoloMuani lancia due messaggi a #Tudor: è lui l’attaccante da cui la #Juve deve ripartire nel suo processo di ricostruzione! La sua doppietta contro l’#AlAin al #MondialeperClub fa trasparire diversi valori Vai su X

! Comincia benissimo l’avventura al Mondiale per Club per la Juventus nel girone G. Alberto Costa e Thuram diventano autentici assist-man con 2 passaggi vincenti a testa: il primo per il colpo di testa di Kolo Muani e il gol di Conceiç Vai su Facebook

