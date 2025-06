Juventus Kolo Muani | Alla Juve mi trovo bene voglio restare

Randal Kolo Muani sta conquistando i cuori dei tifosi juventini con le sue prestazioni straordinarie e un entusiasmo contagioso. Dopo un debutto convincente nel Mondiale per Club, l’attaccante francese si è subito integrato nel cuore di Torino, dichiarando: “Mi trovo molto bene alla Juve, voglio restare.” La sua determinazione e il suo talento promettono un futuro luminoso nel club bianconero, confermando l’ottimismo per la stagione a venire.

