Juventus incontro nello Studio Ovale con Donald Trump

Un incontro straordinario tra la Juventus e il cuore della politica mondiale: nello Studio Ovale di Washington, i bianconeri hanno incontrato Donald Trump in un momento storico prima dell’esordio al Mondiale per Club. Guidata da John Elkann e con l’allenatore Igor Tudor, la delegazione ha vissuto una esperienza unica, simbolo di un connubio tra sport e diplomazia che rimarrà nella memoria. Un evento che sottolinea come il calcio possa unire mondi diversi e creare occasioni di dialogo senza confini.

La Juventus ha vissuto un momento unico a Washington, ricevuta nello Studio Ovale da Donald Trump prima dell'esordio al Mondiale per Club. John Elkann, presidente di Stellantis e ad di Exor, ha guidato la delegazione bianconera, accompagnata dall'allenatore Igor Tudor

