Juventus e Adidas insieme fino al 2037 | accordo da 408 mln in 10 anni

La Juventus, fresca di esordio al Mondiale per Club e protagonista di uno storico incontro con il presidente Trump, rinnova la sua alleanza con Adidas fino al 2037. Un accordo da 408 milioni di euro in dieci anni, simbolo di una partnership solida e vincente. La nota del club sottolinea come questo rinnovo, frutto di un’eccezionale sinergia, si prefigga di consolidare ulteriormente il successo e l’innovazione condivisa nel calcio internazionale.

La Juventus fresca d’esordio al Mondiale per Club e dopo lo storico incontro con il presidente americano Trump ha rinnovato la partnership con Adidas fino al 30 giugno 2037: è dunque ufficiale la prosecuzione della collaborazione, iniziata nella stagione 2015-2016, per ulteriori dieci anni dopo la scadenza del precedente accordo. Juventus-Adidas, la nota del club. “Un rinnovo che nasce da una forte sinergia tra le due aziende e che si prefigge di raggiungere importanti obiettivi nel futuro, con un impegno costante verso l’innovazione e la ricerca dell’eccellenza. Un passo strategico per entrambe le realtĂ , che consentirĂ di porre le basi per continuare a progettare insieme collaborazioni inedite e a esplorare nuovi orizzonti – si legge in una nota del club bianconero – Un’estensione che rafforza ulteriormente il legame decennale tra le due societĂ , a dimostrazione dell’importante investimento che Juventus riserva alla valorizzazione di partnership di lunga durata, basate su progettualitĂ comuni e sulla volontĂ di crescere insieme verso obiettivi sfidanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juventus e Adidas insieme fino al 2037: accordo da 408 mln in 10 anni

In questa notizia si parla di: juventus - adidas - insieme - accordo

Juventus e Adidas presentano la prima attrezzatura per la stagione 2025-26 - Juventus e Adidas svelano la nuova maglia per la stagione 2025/26, dando vita a un design innovativo che reinterpreta la storica identitĂ visiva del club.

Accordo raggiunto tra la #Juventus e #Adidas per 408 milioni di euro dal 2028 fino al 2038. La #Juve incassera' 40 milioni di euro a stagione che, insieme agli altri sponsor, portano il valore della maglia a un totale di oltre 80 milioni di incassi dai partner, per i Vai su Facebook

#Juventus e #Adidas ancora insieme: il nuovo accordo sarĂ valido fino al 2038 [@ilbianconerocom - @twotalkstv] Vai su X

Ufficiale, la Juventus rinnova con Adidas fino al 2037: le cifre del nuovo accordo; Juve e Adidas insieme fino al giugno 2037, accordo da 408 mln in 10 anni; UFFICIALE - Juventus e Adidas insieme fino a giugno 2037: accordo da 408 milioni di euro.

Juve e Adidas insieme fino al giugno 2037, accordo da 408 mln in 10 anni - Juventus e Adidas rinnovano la loro partnership fino al 30 giugno 2037: e ufficiale la prosecuzione della collaborazione, iniziata nella ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Juventus e Adidas insieme fino a giugno 2037: accordo da 408 milioni di euro - (“Juventus”) comunica di aver rinnovato il contratto di partnership tecnica con adidas ... Secondo tuttojuve.com