Juventus Conceicao verso l’addio | l’erede arriva dal Tottenhan

La Juventus potrebbe presto dover affrontare un importante cambio in panchina, con Sergio Conceicao in bilico e il suo possibile sostituto proveniente dal Tottenham. Le ultime notizie parlano di un countdown serrato tra mercato e campo: i bianconeri sono alle prese con decisioni cruciali in queste ore delicate, dove ogni mossa potrebbe fare la differenza in vista di impegni decisivi come il Mondiale per Club. Resta da capire quale sarà il prossimo passo di questa intricata vicenda.

La Juventus può rischiare di perdere Sergio Conceicao in sede di calciomercato ed in tal senso il suo erede può arrivare direttamente dal Tottenham. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. Per i bianconeri sono ore frenetiche ed a dir poco delicate per i bianconeri, che si giocano tanto in pochi giorni, incrociando i destini in sede di calciomercato ma anche per quanto riguarda il campo, con un Mondiale per Club da onorare e nel quale si proverà ad andare più avanti possibile. Da questo punto di vista, l’attenzione che Igor Tudor chiede ai suoi calciatori è ai massimi livelli, consapevole del fatto che ben figurare lo metterebbe nella condizioni di dare ancora più stabilità alla propria posizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Conceicao verso l’addio: l’erede arriva dal Tottenhan

