juventus buona la prima

La Juventus apre con uno spettacolare 5-0 all’Al-Ain, dimostrando grinta e talento e salendo in testa al girone G del Mondiale per Club insieme al Manchester City. Brillano Kolo Muani e Conceicao, autori di una doppietta ciascuno, mentre Yildiz contribuisce con un gol. La squadra di Tudor si prepara ora alla sfida contro il Wydad Athletic Club: una seconda vittoria potrebbe consolidare il loro cammino nel torneo. Juventus – Al Ain, la cronaca. La squadra di Tudor è pronta a conquistare altri traguardi.

La Juventus vince 5-0 all' Al-Ain e sale in testa al girone G del Mondiale per Club assieme al Manchester City. Sugli scudi Kolo Muani e Conceicao, autori di una doppietta ciascuno. A bersaglio pure Yildiz. I bianconeri torneranno in campo domenica (calcio d'inizio alle 18, ora italiana) per affrontare i marocchini del Wydad Athletic Club, sconfitti 2-0 all'esordio nella manifestazione. Juventus – Al Ain, la cronaca. La squadra di Tudor è subito aggressiva, nonostante la pressione alta dell'Al-Ain nei primi minuti. Dopo un primo tentativo degli emiratini con Zabala (sinistro parato da Di Gregorio al 9'), i piemontesi trovano il vantaggio all'11'.

