Juventus Al Ain partenza fortissima | i bianconeri dilagano al debutto Tudor | Siamo andati forte

L'esordio della Juventus al Mondiale per club è stato spettacolare: i bianconeri hanno dominato l’Al Ain con un netto 5-0, lasciando tutti senza parole. Tudor si mostra soddisfatto, sottolineando la forza mostrata in campo e le aree di miglioramento nel secondo tempo. Un inizio promettente che fa ben sperare i tifosi juventini e accende l’entusiasmo per questa avventura internazionale. La squadra ha dimostrato di saper affrontare grandi sfide e promette ancora sorprese.

Juventus, inizio forte contro l'Al Ain: i bianconeri dilagano contro. Juventus dilagante al debutto al Mondiale per club dove abbiamo visto anche l' Inter, i bianconeri passeggiano 5-0 contro l'Al Ain e Tudor ha analizzato raggiante il successo parlando a DAZN: «Siamo andati forte, nel secondo tempo dicevo un po' di abbassare il ritmo con questo caldo, di provare a gestire un po' di più. Lì potevamo fare meglio, però, dai, è un risultato. Noi giochiamo in questo modo, proviamo ad andare in avanti, poi non è neanche facile gestire questa cosa, di frenare un po' alla fine, perchè loro sono abituati a dare palla in avanti, Però va bene.

