Juventus-Al-Ain 5-0 dei bianconeri al Mondiale per Club 2025

Nel cuore pulsante del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti, la Juventus si presenta con una vittoria netta e convincente. Con un risultato di 5-0 contro l’al-Ain, i bianconeri dimostrano tutta la loro forza e determinazione, proiettandosi in vetta al girone G insieme al Manchester City. È solo l’inizio di un torneo che promette emozioni e successi: la Juventus ha già scritto il suo nome nel prestigioso palmarès mondiale.

Al Mondiale per Club 2025, che si sta svolgendo negli Stati Uniti, tutto facile per la Juventus nel suo esordio. I bianconeri hanno superato per 5-0 gli emiratini dell’al-Ain. Per la squadra di Tudor doppiette di Kolo Muani e Conceicao, oltre al sigillo di Yildiz. Juve in vetta al gruppo G insieme al Manchester City, che ieri ha superato 2-0 il Wydad Casablanca. Tre reti in 20 minuti. La Juventus ha segnato tre gol al portiere dell’al-Ain, l’ex romanista Rui Patrício, nell’arco di 20 minuti nel primo tempo. La squadra ha effettuato 10 tiri nel primo tempo, otto dei quali all’interno dell’area di rigore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juventus-Al-Ain, 5-0 dei bianconeri al Mondiale per Club 2025

In questa notizia si parla di: juventus - bianconeri - mondiale - club

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Non solo Mondiale per Club, la Juventus oggi era presente alla Casa Bianca: Tudor e i bianconeri ospiti di Trump nello Studio Ovale X / Margo Martin Vai su Facebook

#Juventus, i ricavi dal Mondiale per Club 2025: tutte le cifre per i bianconeri, tra incasso minimo e i bonus per eventuali vittorie e qualificazioni nella fase a eliminazione diretta - X Vai su X

Al Ain-Juve diretta Mondiale per Club: segui l'esordio di Tudor; Al Ain-Juventus 0-5: show dei bianconeri nell'esordio al Mondiale per Club; Al Ain, la Juventus degli Emirati che ha già battuto i bianconeri e il derby di Tudor....

Mondiale per Club, esordio super per la Juve: Al Ain travolto 5-0 - La Juventus regala spettacolo sul campo nel suo debutto al Mondiale per Club. Lo riporta tg24.sky.it

Mondiale per Club, Al Ain-Juventus: 0-5, i bianconeri sono travolgenti - I bianconeri dominano in lungo e in largo all’Audi Field di Washington e si impongono con il risultato di 5- Lo riporta msn.com