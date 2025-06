Juventus-Al Ain 5-0 cinquina bianconera al Mondiale per club

In un match che ha lasciato il segno, la Juventus di Tudor conquista un netto 5-0 contro l'Al Ain a Washington, aprendo con stile il suo cammino nel Mondiale per club FIFA. Una prestazione convincente, segnata dalle doppiette di Kolo Muani e Conceicao, che testimonia la determinazione e il talento dei bianconeri. La squadra si prepara ora a scrivere altri capitoli di questa emozionante avventura, dimostrando di essere una forza da rispettare.

(Adnkronos) – La Juventus batte 5-0 l'Al Ain a Washington nel match d'esordio al Mondiale per club Fifa. I bianconeri allenati da Tudor oggi 19 giugno 2025 si impongono facilmente contro la formazione degli Emirati – nel match valido per il Girone G – grazie alle doppiette di Kolo Muani (11' e 49') e Conceicao . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: juventus - mondiale - club - cinquina

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

GUARDIOLA INCORONA LA JUVENTUS Dopo la sconfitta subita allo Stadium in Champions League, il Manchester City ritroverà la Juventus al Mondiale per Club. Pep Guardiola ne ha parlato così a 'beIN Sports': "Ci siamo affrontati a Torino e abbiam Vai su Facebook

Juventus-Al Ain 5-0, cinquina bianconera al Mondiale per club; Juventus-Al Ain 5-0, cinquina bianconera al Mondiale per club; Mondiale per Club, inizio travolgente della Juve: cinquina all'Al Ain. Inzaghi blocca il Real.

Mondiale per Club, inizio travolgente della Juve: cinquina all'Al Ain. Inzaghi blocca il Real - Cinquina della Juventus ai danni degli emiratini dell’Al Ain, all’esordio dei bianconeri al Mondiale per Club . Segnala gazzettadelsud.it

Grande esordio della Juventus al Mondiale per club: Al Ain steso 5-0 - Ottimo il debutto nella competizione dei bianconeri di Tudor: a segno due volte Kolo Muani, due volte Conceicao e Yildiz. Si legge su eurosport.it