Juventus accolta da Trump | il tycoon ruba la scena con battute sulle donne e sui migranti

Se pensavate a un incontro di alta politica e sport, vi sbagliavate di grosso. La visita della Juventus all’ex presidente americano si è trasformata in un’occasione per battute infelici e scivoloni, tra risate imbarazzate e reazioni di sconcerto. Trump, con le sue provocazioni, ha rubato la scena, lasciando tutti a chiedersi se fosse più un evento sportivo o un cabaret. Un episodio che resterà nella storia dei momenti più surreali nel mondo del calcio internazionale.

