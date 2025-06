Juve-Wydad | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un emozionante spettacolo al Financial Field di Philadelphia, dove la Juventus affronta il Wydad nella seconda giornata del Mondiale per Club. Un match imperdibile, ricco di suspense e talento, che promette sfide avvincenti e sorprese. Scopriamo insieme orario, probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire questa grande partita in diretta. Non perdere neanche un istante di questa appassionante battaglia tra due grandi squadre!

Al Financial Field in scena la sfida del Mondiale per Club Juve-Wydad: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Financial Field di Philadelphia si giocherĂ la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Juve-Wydad. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve-Wydad: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: wydad - orario - juve - formazioni

Manchester City-Wydad: dove vederla, orario e probabili formazioni - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un minuto di questa sfida di Mondiale per Club, scopri dove vedere Manchester City-Wydad, l’orario, le probabili formazioni e tutte le ultime novità .

Al Ain-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club Vai su Facebook

Juventus-Wydad: probabili formazioni, quando e dove vederla; City-Wydad: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove in tv e streaming il Mondiale per Club; Mondiale per Club, Al Ain-Juve: dove vederla in tv, orario e formazioni.

Juventus-Wydad Casablanda: formazioni, dove vederla in tv e streaming - 0 rifilato all`Al Ain all`esordio al Mondiale per Club e nella seconda giornata della fase a gironi affronta il Wydad Casablanca. Segnala calciomercato.com

Dove vedere Juventus-Wydad Casablanca: a che ora la diretta e quando la differita - Wydad Casablanca: orario della diretta e info sulla differita del match della seconda giornata del Girone G del Mondiale per Club. Si legge su tag24.it