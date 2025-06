Juve spettacolo 5 gol all’Al Ain e avviso al Mondiale | Siamo tornati

La Juventus ha emozionato il mondo con una prestazione da sogno nel suo debutto al Mondiale per club, siglando un memorabile 5-0 contro l’Al Ain. Tre reti in soli trenta minuti, che hanno dimostrato tutta la superiorità tecnica e il carattere di una squadra che, almeno per questa sera, ha ritrovato il suo spirito. Un inizio travolgente che fa sognare i tifosi italiani e non solo. La vera domanda ora è: questa Juve può cambiare il volto della competizione?

Tre reti nei primi trentuno minuti, una superiorità tecnica mai vista finora in questa competizione e la sensazione di una squadra che, almeno per una sera, ha ritrovato se stessa. La Juventus travolge 5-0 l' Al Ain e si prende con prepotenza la scena del primo Mondiale per club della nuova era. La differenza l'hanno fatta il ritmo, la qualità e la fame: tutto concentrato in una mezzora iniziale devastante. A Washington, nel piccolo Audi Field, i bianconeri – in maglia azzurrina – hanno annichilito la squadra emiratina con un gol ogni dieci minuti: Kolo Muani, Conceição, Yildiz, ancora Kolo Muani e di nuovo Conceição.

