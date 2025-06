Juve nome nuovo per la porta | ecco il sostituto di Perin

Il portiere italiano potrebbe di fatto essere una pedina destinata a lasciare Torino, aprendo le porte a un nuovo nome che farà parlare di sé. Con il Mondiale per Club in corso e l’estate alle porte, la Juventus si prepara a sorprendere i propri tifosi con un colpo di mercato che potrebbe cambiare le sorti tra i pali. Chi sarà il nuovo custode della porta bianconera? La risposta si svelerà nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, c’è un nuovo nome per la porta: ecco chi andrà a sostituire Perin per la prossima stagione. Con il Mondiale per Club in corso, avviato nel migliore dei modi dalla squadra di Igor Tudor, la dirigenza continua a pensare al mercato. Nel restyling della rosa previsto, Comolli prepara tante modifiche nei vari reparti, arrivando persino alla porta, dove Perin è ormai ai saluti. Il portiere italiano potrebbe di fatto essere una delle prime cessioni di questo mercato in casa Juve. L’ex Genoa, dopo i tanti anni alla Continassa che l’hanno consacrato come veterano dello spogliatoio, è pronto a cambiare aria. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, nome nuovo per la porta: ecco il sostituto di Perin

In questa notizia si parla di: porta - perin - juve - nome

Mercato Juve, in arrivo grandi cambiamenti in porta: dal futuro di Di Gregorio e Perin ai possibili sostituti, a cosa pensa il club - Il mercato della Juventus si infiamma, soprattutto tra i pali, con grandi cambiamenti all'orizzonte. Dal futuro di Di Gregorio e Perin ai possibili nuovi arrivi, il club sta valutando attentamente le strategie per rafforzare questa fondamentale casella.

#Restes-#Juve, nome nuovo per la porta! Lo manda #Comolli Occhi sul classe 2005 del #Tolosa per il dopo #Perin. Gli ultimi aggiornamenti Vai su X

Movimenti tra i pali in casa Juve: futuro in bilico per Mattia #Perin? Per il ruolo di vice #DiGregorio come riportato da Tuttosport spunta il nome di Elia #Caprile, di proprietà del Napoli. Sarebbe il profilo giusto per la porta della #juventus? Diteci la vostra! Vai su Facebook

Restes Juve: prende piede la soluzione con vista sul futuro; Restes Juve, nome nuovo per la porta! Lo manda Comolli; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Possibile contatto col Napoli per Osimhen. Ancora nessuna risposta da....

Restes Juve, nome nuovo per la porta! Lo manda Comolli: occhi sul classe 2005 del Tolosa per il dopo Perin. Gli ultimi aggiornamenti - Spunta anche il classe 2005 del Tolosa Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Juve in particolare per quanto rigu ... Segnala juventusnews24.com

Juventus, per la porta si pensa a Restes: può già sostituire Perin? - Se da un lato l'esordio al Mondiale per Club ha ancora allargato la lente d'ingrandimento. Si legge su ilbianconero.com