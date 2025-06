Juve Inter | ufficiali data e orario del derby d’Italia della terza giornata di Serie A 2025 26 Quando si giocherà e dove vederla in TV

Il calcio italiano si prepara ad accendere i motori con uno degli appuntamenti più attesi: il derby d’Italia tra Juve e Inter, sfida clou della terza giornata di Serie A 2025/26. Con date e orari ufficiali già annunciati dalla Lega Serie A, i tifosi possono segnare in calendario questa emozionante sfida, che promette spettacolo e passione. Ma quando e dove seguirla in tv? Scopriamolo insieme!

Juve Inter: quando si giocherà la terza gara dei bianconeri nella Serie A 202526? Data e orario ufficiali, dove si vedrà in TV. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha definito date e orari delle prime tre giornate del campionato 202526. La Juve di Igor Tudor alla terza giornata affronterà l’Inter nel derby d’Italia. Il match andrà in scena sabato 13 settembre alle 18.00 contro l’ Inter all’Allianz Stadium, con diretta tv su DAZN. Sarà un match in cui i bianconeri vorranno certamente vincere e fare bene contro i rivali storici nerazzurri. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Inter: ufficiali data e orario del derby d’Italia della terza giornata di Serie A 2025/26. Quando si giocherà e dove vederla in TV

