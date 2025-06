Juve-Inter subito il big match | ufficiali data e orario

Il grande atteso derby d’Italia tra Juventus e Inter sta per prendere vita: ecco data e orario ufficiali per questa sfida che promette emozioni intense. Mentre il Mondiale per Club entra nel vivo, le italiane sono già scese in campo con risultati sorprendenti. La Juventus di Tudor ha infiammato la scena, segnando cinque volte contro l’Al Ain, regalando ai tifosi spettacolo e speranze di un inizio di stagione da sogno. Ma cosa riserverà questo attesissimo incontro?

Il primo derby d’Italia della stagione si giocherà subito, c’è la data e l’orario ufficiale del big match tra Juve e Inter. Il Mondiale per Club è ufficialmente iniziato anche per le italiane: l’Inter non è risuscita a conquistare i tre punti contro il Monterrey di Sergio Ramos, autore di un gol, mentre la Juve di Tudor ha dato spettacolo contro l’Al Ain. I bianconeri, questa notte, hanno trovato cinque volte la via della rete, contro una squadra di livello decisamente più basso. Tuttavia, la prova della Vecchia Signora è stata più che convincente. Comincia nel migliore dei modi la prima vera stagione del tecnico croato sulla panchina bianconera, fatica invece l’Inter di Chivu. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve-Inter, subito il big match: ufficiali data e orario

In questa notizia si parla di: juve - inter - subito - match

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Serie A, anticipi e posticipi dei primi tre turni: Napoli e Milan subito in campo, Juve-Inter sabato 13 settembre alle 18 Vai su X

L'Inter è sotto di due gol dopo 20 minuti infernali. Ad aprire le marcature proprio l'ex del match che subito dopo il gol fa un gesto che non passa inosservato: https://fanpa.ge/jj8nx Vai su Facebook

Serie A, i big match: subito Juventus-Inter, poi Milan-Napoli. Napoli-Inter all’ottava giornata; Serie A 2025-26, svelato il calendario. Juve-Inter subito alla 3° giornata. Il Napoli campione d'Italia e; Ecco la Serie A 2025-26: subito big match e derby in coda.

Serie A, anticipi e posticipi delle prime tre giornate: Napoli e Milan subito in campo, Juventus-Inter sabato alle 18 - Per il derby d'Italia ci sarà da aspettare fino al 13 settembre ... Scrive msn.com

Tossani e il mercato Juve: "Servono un bomber, un quinto e un difensore di livello" - Ospite di Fuori di Juve su Radio Bianconera, il match analyst Michele Tossani ha parlato del mercato che attende la Juventus. Segnala tuttojuve.com