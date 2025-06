Juve i bianconeri mettono nel mirino il giovanissimo talento del Tottenham Mikey Moore

La Juventus punta sul talento emergente Mikey Moore, attaccante inglese del Tottenham classe 2007, che si sta facendo notare nella sua prima stagione tra i professionisti. Con il suo potenziale e la sua voglia di emergere, Moore potrebbe diventare una pedina fondamentale per il futuro bianconero, dimostrando ancora una volta come la Vecchia Signora abbia uno sguardo lungimirante verso le nuove stelle del calcio internazionale.

La Juve guarda al futuro e mette nel mirino Mikey Moore, talento classe 2007 del Tottenham. Il giovane attaccante inglese si è messo in luce nella sua prima stagione tra i professionisti, partecipando attivamente sia

