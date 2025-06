Juve da sogno al Mondiale per Club | è 5-0 al debutto contro l’Al Ain incanta l’attacco

La Juventus spalanca le porte del suo sogno mondiale con una prestazione spettacolare: un netto 5-0 contro l’Al Ain che sottolinea la forza e l’ambizione dei bianconeri. Un debutto da favola che infiamma l’entusiasmo dei tifosi e mette in chiaro le intenzioni di conquista. La Juventus dimostra di essere pronta a scrivere una nuova pagina di storia nel calcio internazionale, lasciando un segnale forte alle avversarie. La sfida continua…

Tutto quello che è successo nella sfida tra Al Ain-Juve al Mondiale per Club, terminata con un clamoroso 5-0 per i bianconeri La Juve inizia nel migliore dei modi la sua avventura al Mondiale per Club 2025, travolgendo l'Al Ain con un sonoro 5-0 che manda un chiaro segnale alle altre pretendenti al titolo.

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

