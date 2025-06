Juve da record contro l’Al Ain! I bianconeri di Tudor ne fanno 4 nel primo tempo ed eguagliano quel dato del 2018 | la statistica è molto positiva

La Juventus di Tudor conquista un record storico contro l’Al Ain, firmando un primo tempo travolgente con ben quattro reti e eguagliando un dato che risale al 2018. La prestazione dei bianconeri si distingue per determinazione e compattezza, segnando un nuovo capitolo nel percorso di crescita della squadra. Con questa brillante prova, i tifosi possono aspettarsi ancora grandi emozioni e successi. Un risultato che conferma la solidità e il potenziale di questa Juve in continua evoluzione.

Juve da record contro l’Al Ain: la statistica dopo il grande primo tempo dei bianconeri. Tutti i dettagli. Prestazione travolgente della Juventus contro l’ Al Ain: con il quarto gol messo a segno già nel primo tempo, i bianconeri eguagliano un dato che mancava dal febbraio 2018, quando rifilarono un poker al Sassuolo nei primi 45 minuti, come riportato da Opta. Un segnale chiaro della mentalità impressa da Tudor, con una squadra aggressiva, affamata e cinica sotto porta: al Mondiale per Club, Madama vuole lasciare il segno fin da subito e lo sta facendo capire in Al Ain Juve .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve da record contro l’Al Ain! I bianconeri di Tudor ne fanno 4 nel primo tempo ed eguagliano quel dato del 2018: la statistica è molto positiva

In questa notizia si parla di: bianconeri - primo - tempo - record

Ultimissime Juve LIVE: bianconeri vicini al primo colpo per l’estate. Novità sulle condizioni di Koopmeiners - Ultimissime Juve live: segui in tempo reale tutte le novità legate alla Juventus, con un occhio speciale sul primo colpo per l'estate e le ultime sullo stato di Koopmeiners.

CHAMPIONS I Il Paris Saint Germain è campione d'Europa, Inter battuta in finale 5-0 CRONACA e FOTO I gol: nel primo tempo al 12' Hakimi, al 20' di Doue'; nel secondo tempo al 18' ancora Doue', al 28' Kvaratskhelia e al 42' Mayulu #ANSA #PSGInter https:// Vai su Facebook

I dati di una vittoria da record; Roma-Juve, i bianconeri non tiravano così tanto nello specchio da sei mesi. Ma solo nel primo tempo; Genoa-Juventus 0-3, bianconeri da record: nessun gol subito nelle prime sei giornate, prima volta nell'era dei.

Genoa-Juventus 0-3, bianconeri da record: nessun gol subito nelle prime sei giornate, prima volta nell'era dei tre punti - e Pinamonti (riflesso perfetto di Perin) ma i bianconeri la chiudono sul 3- msn.com scrive

Voti e tabellino primo tempo Juventus-Lazio 2-0 | Bianconeri avanti grazie al tandem Vlahovic-Chiesa - All’Allianz Stadium in scena la gara tra Juve e Lazio valevole per la quarta giornata di Serie A Un buon primo tempo per la Juventus ... Scrive calciomercato.it