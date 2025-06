Juve buona la prima mondiale Tudor | Sono contento risultato che dà fiducia

Lasciato il segno nel mondiale per club, la Juventus ha dimostrato di essere una squadra pronta a sfidare le migliori al mondo. Con un risultato netto e una prestazione convincente, i bianconeri hanno infiammato l’entusiasmo dei tifosi e rafforzato la fiducia nel progetto Tudor. La visita alla Casa Bianca ha aggiunto un tocco di prestigio a questa avventura internazionale, sottolineando l’importanza di questa sfida che promette altre emozioni e successi.

Washington, 19 giugno 2025 – Parte benissimo il mondiale per club della Juventus. Cinque a zero secco all' Al Ain, un debutto convincente, in una giornata particolare con anche la visita allo studio ovale della Casa Bianca con il presidente Donald Trump. Presente il numero uno John Elkann, segno di attenzione verso una competizione che la Juve non vuole snobbare. E lo ha dimostrato all'esordio con una partita di ritmo e qualità che ha molto soddisfatto Igor Tudor. Il tecnico aveva chiesto mentalità e atteggiamento e ha avuto grandi risposte dalla squadra. Doppiette di Kolo Muani e Conceicao, più gol di Yildiz e ora si staglia la partita con il Wydad Ac, sconfitto al debutto dal Manchester City 2-0, il 22 giugno.

Sponsor Juve, solo Jeep sarĂ presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirĂ sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarĂ riservato alle partite nazionali.

