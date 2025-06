Juve | blitz in Francia affare da 20 mln

La Juventus si prepara a un’estate di grande fermento: dopo la vittoria con l’Al-Ain, i bianconeri sono pronti a rafforzarsi ulteriormente. Con un blitz da 20 milioni in Francia, il club punta a chiudere un affare strategico che potrebbe rivoluzionare la rosa. Comolli è al lavoro per trovare i profili ideali, mentre il mercato si anima di trattative calde e opportunità da non perdere. La Juventus è determinata a fare il salto di qualità e a scrivere nuove pagine di successo.

I bianconeri potrebbero chiudere una operazione molto importante. Il giocatore piace tanto ed è pronta una offerta economica importante La vittoria con l'Al-Ain rappresenta un segnale importante in casa Juventus. La cura Tudor sembra dare i suoi frutti anche se ci vorranno dei rinforzi per rendere la rosa ancora più completa. Comolli sta lavorando intensamente per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico e ci sono degli aggiornamenti. Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, il direttore generale bianconero è pronto a chiudere una operazione importante.

