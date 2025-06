Juve ancora il fantasma di Huijsen | cifre più basse ma quanti rimpianti

La Juventus si trova di nuovo alle prese con il fantasma di Dean Huijsen, un’ombra che si aggira tra cifre più basse e rimpianti irrisolti. Un anno può cambiare tutto, e nelle stanze della Continassa i numeri parlano chiaro: i conti tornano, ma i ricordi restano. Il vero giudice? Il campo, dove ogni decisione si valuta in modo definitivo. E i dubbi di ieri alimentano le riflessioni di oggi.

