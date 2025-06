Justin Hartley annuncia la possibilità di un reboot di This is us

Justin Hartley, protagonista indimenticabile di "This is Us", ha recentemente aperto alla possibilità di un reboot della celebre serie. Le sue dichiarazioni hanno riacceso l’entusiasmo dei fan, desiderosi di rivivere le emozioni e i momenti di questa narrazione unica. Un ritorno che potrebbe riportare sul piccolo schermo le storie di Pearson, arricchendo ancora di più il loro affetto. Ma cosa ha detto esattamente Hartley? Scopriamolo insieme.

le dichiarazioni di Justin Hartley su un possibile reboot di this is us. Una delle serie televisive più emozionanti e commoventi degli ultimi anni, This is us, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan di tutto il mondo. Dopo la conclusione avvenuta nel 2022, con sei stagioni e 106 episodi, si torna a parlare di un possibile ritorno sul piccolo schermo. Le parole dell’attore protagonista Justin Hartley, interprete del personaggio di Kevin Pearson, hanno acceso nuove speranze tra gli appassionati. le parole di Justin Hartley sul futuro della serie. il desiderio di un reboot dal vivo. Nell’intervista rilasciata a E! News, Justin Hartley ha condiviso il suo sogno riguardo a una eventuale riunione dei protagonisti originali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Justin Hartley annuncia la possibilità di un reboot di This is us

In questa notizia si parla di: justin - hartley - this - reboot

Tracker season 3: come un cambiamento può ravvivare lo show di justin hartley - La stagione 3 di Tracker, con Justin Hartley, rappresenta un’importante svolta che può rinnovare e ravvivare la serie.

Home Sweet Home Alone, il trailer ufficiale del film reboot di “Mamma, ho perso l'aereo”; CBS Season Ratings: ‘Matlock,’ ‘Tracker’ Reign as Canceled Shows Fall off the Map; Why Saints Row Is A Reboot, Not A Saints Row 4 Sequel.

This is us 6, il finale su Disney Plus: Justin Hartley spiega come essere bravi papà - This is us non è una serie come le altre: grazie a una storia quotidiana di ... Da deejay.it

Tracker: Dopo This is Us, Justin Hartley ritrova Jennifer Morrison nel finale di stagione - Tracker porta di nuovo sullo schermo insieme Justin Hartley e Jennifer Morrison dopo il loro fortunato sodalizio in This is Us. comingsoon.it scrive