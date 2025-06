Jurassic World - La Rinascita le infradito di Jonathan Bailey alla premiere fanno impazzire i fan

Jonathan Bailey, stella di Bridgerton e Wicked, ha conquistato i cuori (e i commenti!) con un'inaspettata scelta di stile alla premiere di Jurassic World – La Rinascita. Le sue infradito hanno acceso il dibattito tra i fan: si amano o si odiano? In un mondo dove anche i dettagli più casual fanno tendenza, Bailey dimostra che la moda può essere anche una dichiarazione audace, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Le infradito sfoggiare dalla star di Bridgerton e Wicked durante la premiere londinese ha creato subbuglio tra i fan dell'attore che si dividono: dita all'aria sì, dita all'aria no. Neppure l'atletico e affascinante Jonathan Bailey può permettersi di sgarrare quando si tratta di look. Il web diviso di fronte alla mise dell'attore al photocall della premiere londinese di Jurassic World - La Rinascita, dove Bailey si è concesso un paio di infradito nere con le dita dei piedi in bella mostra. Maglioncino di cotone grigio, pantaloni neri, occhiali da sole, l'attore britannico 37enne ha posato a fianco delle co-star Scarlett Johansson e Mahershala Ali, campioni di eleganza, e al regista Gareth Edwards in infradito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jurassic World - La Rinascita, le infradito di Jonathan Bailey alla premiere fanno impazzire i fan

