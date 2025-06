Jurassic World | La Rinascita | I poster italiani dei protagonisti

Universal Pictures ha acceso l’entusiasmo dei fan oggi con un colpo da maestro: sono stati rilasciati i tre spettacolari poster dei protagonisti di Jurassic World: La Rinascita, il nuovo, attesissimo capitolo della leggendaria “Saga Jurassica”. Questi artwork mozzafiato ci catapultano nel cuore dell’avventura, anticipando un mix esplosivo di tensione, emozione e dinosauri più imponenti che mai! I protagonisti dei suddetti sono ovviamente... i nostri eroi pronti a sfidare nuovamente le creature preistoriche e a scrivere una nuova epica.

Universal Pictures ha acceso l’entusiasmo dei fan oggi con un colpo da maestro: sono stati rilasciati i tre spettacolari poster dei protagonisti di Jurassic World: La Rinascita, il nuovo, attesissimo capitolo della leggendaria “Saga Jurassica”. Questi artwork mozzafiato ci catapultano nel cuore dell’avventura, anticipando un mix esplosivo di tensione, emozione e dinosauri più imponenti che mai! I protagonisti dei suddetti sono ovviamente Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, li potete apprezzare qui di seguito. Jurassic World: La Rinascita Cosa Sappiamo. Una nuova era è alle porte. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Jurassic World: La Rinascita | I poster italiani dei protagonisti

In questa notizia si parla di: jurassic - world - rinascita - poster

Amazon prenota la Steelbook 4K di Jurassic World a 59,99€ in uscita il 10 luglio 2025 - Amazon ha aperto le prenotazioni per la Steelbook 4K di Jurassic World, in uscita il 10 luglio 2025. Questa edizione limitata, proposta a 59,99 euro, è un must per i fan del franchise, offrendo un'esperienza di collezionismo unica per gli amanti dei dinosauri.

I character poster di #JurassicWorld - La Rinascita #JurassicWorldRebirth con #ScarlettJohansson #JonathanBailey #MaheshalaAli dal 2 luglio al cinema: http://emozionialcinema.it/2025/06/jurassic-world-la-rinascita-i-character.html… Vai su X

Oggi ha inizio il tour globale per la promozione di Jurassic World: La Rinascita! Ecco il bellissimo poster vintage della première londinese, che si terrà stasera! Vai su Facebook

Jurassic World - La rinascita: ecco nuovo trailer e poster con Scarlett Johansson, tra DNA, dinosauri e segreti sepolti; Nuovo trailer per Jurassic World – La Rinascita: fuggire vivi dall’isola è la missione primaria; Jurassic World – La Rinascita: trailer italiano e tutto quello che c’è da sapere sul sequel reboot con Scarlett Johansson.

Jurassic World - La Rinascita, le prime reazioni parlano di "trionfo" e di un film "che capisce i dinosauri" - Dopo l'anteprima di Londra avvenuta ieri sera, sono emerse le prime reazioni sul prossimo capitolo del franchise giurassico ... Come scrive msn.com

Jurassic World - La Rinascita, le infradito di Jonathan Bailey alla premiere fanno impazzire i fan - Le infradito sfoggiare dalla star di Bridgerton e Wicked durante la premiere londinese ha creato subbuglio tra i fan dell'attore che si dividono: dita all'aria sì, dita all'aria no. Si legge su msn.com