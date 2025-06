Jumpsuit d’estate | va ancora di moda?

La jumpsuit d’estate, simbolo di praticità e stile, conquista ancora i nostri guardaroba. Leggera e versatile, si adatta perfettamente a ogni occasione, dall’evento informale alla cerimonia elegante. Per esempio, Letizia di Spagna ha scelto un modello sofisticato di Hugo Boss, completato da accessori dorati Magrit, dimostrando come questa tuta possa essere raffinata senza rinunciare al comfort. Scopri come valorizzare al meglio questo capo chiave per un look impeccabile e di tendenza.

La jumpsuit è un capo chiave del guardaroba stagionale: leggera, pratica ed elegante. In tessuti traspiranti come lino, cotone o viscosa, si adatta facilmente a diverse occasioni. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Internazionali di Giornalismo, Letizia di Spagna ha indossato una tuta elegante di Hugo Boss con scollo a V, maniche corte svasate e pantaloni palazzo. La mise è stata completata con accessori dorati firmati Magrit: décolleté a punta con tacco sottile e una pochette coordinata. Infine, orecchini PD Paola e bracciale in oro bianco con diamanti di Perodri. A distanza di pochi giorni, Leighton Meester ha optato per una jumpsuit firmata Michael Kors con pantaloni palazzo, scollo profondo e cintura in vita. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jumpsuit d’estate: va ancora di moda?

