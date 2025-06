Judo Tavano non fa l’impresa con Dicko ed è subito eliminata Fuori anche Simonetti ai Mondiali

Pochi rimpianti oggettivamente per una giornata che ha riservato sorprese e delusioni, tra cui l'eliminazione precoce di Tavano, Dicko e Simonetti ai Mondiali di Budapest. La manifestazione, ormai al suo epilogo, si prepara a concludersi domani con la gara a squadre, lasciando spazio alle emozioni finali di questa intensa avventura iridata. La rassegna mondiale di judo si avvia verso il traguardo, con tante speranze ancora da vedere.

Finisce già al primo turno l'avventura di Asya Tavano ed Erica Simonetti nella settima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Day-7 in cui vengono assegnati gli ultimi due titoli individuali (nei pesi massimi) della rassegna iridata, mentre domani andrà in scena la gara a squadre per chiudere il programma della manifestazione. Pochi rimpianti oggettivamente per Tavano, numero 14 del ranking e tre volte medagliata agli Europei Senior, che non è riuscita a ripetere o addirittura migliorare l'ottimo quinto posto mondiale di Abu Dhabi 2024 trovando subito purtroppo sulla sua strada la formidabile francese Romane Dicko, numero 1 al mondo e campionessa d'Europa in carica con in bacheca ben due bronzi olimpici individuali (e due ori nel Team Event) a 25 anni.

