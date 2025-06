judo tasoev e kim hayun in trionfo tra i pesi massimi ai mondiali 2025 domani la prova a squadre

La settima giornata dei Campionati Mondiali di judo 2025 si è conclusa con grandi emozioni alla László Papp Arena di Budapest, consegnando medaglie e nuove stelle del settore. Nel cuore di questa apoteosi sportiva, Judo Tasoev e Kim Hayun si sono aggiudicati il titolo iridato tra i pesi massimi, aprendo le danze per una giornata che promette spettacolo con la prova a squadre miste. La sfida tra i migliori atleti del mondo sta entrando nel vivo, e domani...

Si è appena conclusa anche la settima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Il Final Block odierno ha assegnato le ultime medaglie individuali della rassegna iridata, eleggendo i nuovi campioni del mondo tra i pesi massimi, mentre domani si terrà la prova a squadre miste. Gara eccezionale e primo titolo mondiale assoluto nella +78 kg femminile per la 25enne sud coreana Kim Hayun, capace di sconfiggere nelle eliminatorie alcune delle favorite della vigilia come la giapponese Ruri Takahashi ed in semifinale la n.1 del ranking Romaine Dicko per poi battere nella finalissima la forte nipponica Mao Arai per somma di sanzioni al Golden Score.