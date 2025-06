Judo l’Italia sogna una medaglia nella gara a squadre ai Mondiali | tabellone avversarie e il buco in una categoria

L’Italia del judo si appresta a vivere un momento cruciale ai Mondiali di Budapest: la gara a squadre, in programma venerdì 20 giugno, potrebbe regalarci una storica medaglia. Dopo il sorprendente bronzo conquistato ad Abu Dhabi 2024, i nostri atleti puntano in alto, affrontando avversari temibili e un tabellone impegnativo. La passione e il talento azzurro potrebbero scrivere un nuovo capitolo di successo in questa disciplina emozionante e ricca di suspence.

Venerdì 20 giugno il Team Event chiuderà ufficialmente il programma dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). La gara a squadre miste regala spesso forti emozioni e l’Italia ha il potenziale per sognare qualcosa di importante, dopo il bronzo iridato ottenuto un anno fa in questo format ad Abu Dhabi 2024. Quella fu davvero una grande impresa per una selezione azzurra priva di alcune stelle che stavano già pensando all’imminente appuntamento dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, anche se va detto che anche altri Paesi di vertice schieravano diverse seconde linee in quel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, l’Italia sogna una medaglia nella gara a squadre ai Mondiali: tabellone, avversarie e il buco in una categoria

In questa notizia si parla di: judo - italia - gara - squadre

Trofeo Italia ES. B in Veneto Judo - Montecchio Maggiore (VI), 10-11 maggio 2025 – Il Trofeo Italia ES B Veneto accoglie oltre 500 giovani judoka in un evento ricco di emozioni e spettacolo.

#Lotta Si è conclusa oggi la trentesima edizione del Trofeo Internazionale Città di Sassari – Memorial Matteo Pellicone! L'Italia si è piazzata seconda nella classifica delle squadre nazionali Qui i dettagli https://www.fijlkam.it/lotta-discipline/news-lotta/ Vai su Facebook

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; Mondiali di Judo 2025, l’Italia in gara con 18 Azzurri: c’è il debutto stagionale di Bellandi; Judo - Alex D’Aguanno e Youssef Hassanein bronzo nella gara a squadre dei Campionati Italiani Universitari.

Europei di judo, Italia d’argento nella gara a squadre - Un argento che pesa tantissimo quello conquistato dalla nazionale italiana di Judo a Podgorica, in Montenegro, e che lascia tanto amaro in bocca. Da rainews.it

Mondiali di judo 2025: i medagliati Olimpici in cerca di titoli mondiali | Presentazione, programma, squadra italiana e come vedere - Nella capitale ungherese sono attesi più di 500 judoka, tra cui gli eroi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Come scrive olympics.com