Jordan Jeffrey Baby e la violenza sessuale in carcere | assolto il detenuto 51enne denunciato dal trapper morto in cella

In un caso che ha suscitato scalpore, si conclude con giustizia e verità. Jordan Jeffrey Baby, il giovane trapper tragicamente morto in carcere, aveva denunciato una violenza sessuale. Oggi, dopo un processo con rito abbreviato, il detenuto di 51 anni accusato di quell'episodio è stato assolto. Un verdetto che restituisce dignità e chiarezza a una vicenda complessa e delicata, dimostrando come la legge possa fare luce anche nelle tenebre più fitte.

Pavia, 19 giugno 2025 – Era accusato di una violenza sessuale nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, ai danni di Jordan Tinti, 26 anni, il trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato morto il 12 marzo 2024 in una cella della casa circondariale pavese. L'imputato, un detenuto di 51anni che si trova attualmente recluso a Cremona, è stato però assolto oggi durante il processo con rito abbreviato celebrato a Pavia. Un' assoluzione con formula dubitativa, in base al comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Jordan Jeffrey Baby ha subito violenze da Traffik? Accuse e dietrofront nel caso del trapper morto in carcere Per questa vicenda inizialmente la Procura di Pavia aveva chiesto l'archiviazione ma il giudice Luigi Riganti l'aveva respinta, accogliendo l'opposizione dell'avvocato Federico Edoardo Pisani, legale della famiglia di Jordan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Jordan Jeffrey Baby e la violenza sessuale in carcere: assolto il detenuto 51enne denunciato dal trapper morto in cella

