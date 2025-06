Jordan Jeffey Baby morto in carcere a Pavia assolto il compagno di cella accusato di violenze sessuali su di lui

La tragica morte di Jordan Jeffey nel carcere di Pavia ha acceso il dibattito pubblico, con il suo compagno di cella assolto dalle accuse di violenza sessuale. Mentre l'avvocato della famiglia annuncia ricorso, le indagini sulla morte del trapper proseguono con un fascicolo per omicidio colposo aperto. Un caso complesso che continua a sollevare molte domande e a richiedere chiarezza. Continua a leggere.

L'avvocato della famiglia ha detto di voler fare ricorso contro la sentenza. Continua l'indagine parallela sulla morte del trapper, per la quale è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

