John Wick 5 | Keanu Reeves avrebbe una condizione per realizzare il film!

Keanu Reeves fissa paletti per John Wick 5: il leggendario attore, ormai sessantenne, è consapevole delle sue limitazioni fisiche e intende che la sceneggiatura del prossimo capitolo di John Wick ne tenga conto. Questa notizia, riportata da In Touch, sottolinea come Reeves voglia essere "perfettamente onesto" riguardo alle acrobazie e alle sequenze d'azione che può affrontare. Sembra che, per vedere John Wick 5 realizzato, l'azione dovrà essere attentamente calibrata sulle capacità dell'icona del cinema d'azione. Le sfide fisiche di Keanu Reeves per John Wick 5. Una fonte vicina alla produzione di John Wick ha rivelato a In Touch le difficoltà legate allo sviluppo del sequel: "La sceneggiatura è in fase di scrittura e Keanu è perfettamente onesto su ciò che è disposto e non disposto a fare in termini di stunt.