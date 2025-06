Jessica Aidi al mare con Marco Verratti e… Zlatan Ibrahimovic

Estate da sogno per Jessica Aidi e Marco Verratti, immortalati tra le acque cristalline di Ibiza in un mix di relax, glamour e divertimento. La coppia, circondata da eventi esclusivi e panorami mozzafiato, si gode ogni attimo di questa fuga estiva, condividendo con i follower momenti di pura bellezza e stile. Ma a rubare la scena, stavolta, è un...

Vacanze al mare per Marco Verratti e per la moglie Jessica Aidi. Il centrocampista dell'Al-Arabi e la modella francese sono stati pizzicati nelle acque cristalline di Ibiza. La coppia si gode il relax tra spiagge esclusive, party scatenati e giornate di sole all'insegna dello stile e della sensualitĂ . Jessica condivide tutto con i suoi follower: momenti romantici, fitcheck irresistibili e look firmatissimi. Ma a rubare la scena, stavolta, è un ospite d'eccezione: Zlatan Ibrahimovic. Lui e Verratti sono stati paparazzati mentre giocano tra le onde.  Giochi in acqua. Tra le onde Le immagini parlano chiaro: Marco Verratti e Zlatan Ibrahimovic si divertono come dei ragazzini nelle acque turchesi di Ibiza.