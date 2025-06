Japanese Drift Master la recensione | vibes da anni 2000

riporta le emozioni di un’epoca dorata delle corse su strada, con quella miscela unica di adrenalina, musica e stile anni 2000 che tutti ricorderanno con nostalgia. Un’esperienza che fa rivivere i giorni in cui il drifting era arte e passione, incarnando perfettamente lo spirito di quei tempi e offrendo un tuffo nel passato senza rinunciare alla spettacolarità moderna. Japanese Drift Master non è solo un gioco, è un viaggio indimenticabile nel cuore delle tuning culture.

Sono oltre 20 anni che siamo orfani di qualcosa che si avvicini a Need for Speed Underground 2. Avvicinarsi a quel mondo così pieno di vibrazioni positive e momenti di spensieratezza è difficile in un mondo come quello odierno, governato dalla velocità. Ecco però arrivare Japanese Drift Master. Definirlo erede spirituale è troppo, quindi potrebbe benissimo classificarsi come cugino acquisito ritrovato. Questo perché Japanese Drift Master condivide tanti aspetti con Need for Speed Underground 2, ma metterlo in confronto con un gioco del 2003 non significa per forza che sia tutto positivo. Tutto il sapore del Giappone. 🔗 Leggi su Game-experience.it